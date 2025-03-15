居屋市況：白居二345萬購彩禾苑一房
白居二購買資格快將屆滿，近期市場頻錄「趕尾班車」入市個案，火炭新居屋彩禾苑一房單位放盤一個月，即獲該類買家以345萬元未補價第二市場價承接。
萬方地產葉搏麟表示，上述單位為中層高層9室，實用面積約403方呎，叫價約368萬元，減價約23萬元售出，呎價約8,561元，新買家為年輕白居二客。原業主2021年8月以約307萬元一手買入單位，持貨逾3年半帳面獲利約38萬元。
雍明苑呎售$10288
利嘉閣楊友銘稱，將軍澳居屋雍明苑B座中層13室，實用面積約382方呎，一房間隔，減價約27萬元，以393萬元第二市場價易手，呎價約10,288元。新買家為區內分支家庭客，購入單位方便與家人互相照應。祥益黃文樂表示，屯門居屋兆畦苑A座中層19室，減價21萬元，獲綠表買家以229萬元承接，呎價約5,169元。
市區居屋不乏承接，世紀21家天下黎振傑稱，旺角富榮花園16座高層E室，為實用面積約431方呎兩房戶，第二市場成交價450萬元，呎價約10,441元。
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