新盤消息：YOHO WEST PARKSIDE加推86伙

YOHO WEST PARKSIDE已累售399伙。

價單6號涵蓋一房至三房單位，實用面積288至679方呎，折實價約336.5萬至約865.9萬元，折實呎價約9,758至16,622元。該批售價最低單位為第1B座19樓B5室，為實用面積288方呎一房戶，折實呎價約11,685元。

發展商同時修訂價單1號及4號，將12伙單位加價介乎1.5至2.4%。包括第1A座11樓A5室，為實用面積447方呎兩房戶，定價由485.2萬元，上調至496.84萬元，最新折實價約453.1萬元，折實呎價約10,137元。

瓏珀山四房2937萬成交 同系已屆現樓的沙田瓏珀山，最新招標售出Crown Tower的23樓C室，為實用面積1,494方呎四房戶，連同一個車位成交價2,937.37萬元，呎價約19,661元。