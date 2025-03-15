新盤消息：YOHO WEST PARKSIDE加推86伙
新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，三度錄得沽清後，趁勢加推價單6號，提供86伙，連回贈計折實平均呎價約11,332元。同時修訂兩張價單，將12伙加價，並安排下周二作第四輪銷售，以價單形式發售105伙。
價單6號涵蓋一房至三房單位，實用面積288至679方呎，折實價約336.5萬至約865.9萬元，折實呎價約9,758至16,622元。該批售價最低單位為第1B座19樓B5室，為實用面積288方呎一房戶，折實呎價約11,685元。
發展商同時修訂價單1號及4號，將12伙單位加價介乎1.5至2.4%。包括第1A座11樓A5室，為實用面積447方呎兩房戶，定價由485.2萬元，上調至496.84萬元，最新折實價約453.1萬元，折實呎價約10,137元。
瓏珀山四房2937萬成交
同系已屆現樓的沙田瓏珀山，最新招標售出Crown Tower的23樓C室，為實用面積1,494方呎四房戶，連同一個車位成交價2,937.37萬元，呎價約19,661元。
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