藍籌盤交投月升38%

七成呎價跌 康怡挫11%最傷 二手購買力釋放，準買家群起入市，推動交投向上。綜合市場資料，10大屋苑3月上半月暫錄約86宗成交，按月升約38.7%，期內約八成項目交投增多。相反，樓價持續下挫，同期7個屋苑平均實用呎價按月下跌，其中，鰂魚涌康怡花園及茶果嶺麗港城跌幅最顯著，分別挫約11.6%及約8.5%。

資料顯示，受節日氣氛影響，2月上半月10大屋苑錄約62宗買賣，本月同期已增約24宗，當中康怡花園及紅磡黃埔花園錄約5宗及約9宗，升幅約4倍及約兩倍，沙田第一城及荔枝角美孚新邨均錄約12宗，交投量最多。

港島指標項目鰂魚涌太古城，3月暫錄約9宗買賣，按月增約80%，由於當中涉及兩宗特色戶成交，屋苑平均實用呎價按月升約12.2%至約16,085元。

樓價指數21周低 港島插4% 事實上，買家「專吼」平盤，麗港城單在過去一周內連錄5宗買賣，其中兩宗成交呎價低於九千元，屋苑平均實用呎價跌至約9,726元。東涌映灣園3月暫錄約7宗買賣，按月漲約75%，至少兩宗屬損手成交，其中5座低層E室，以490萬元售出，呎價約9,459元，約10年帳面跌價約4.5%。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，按周跌約0.71%至136.48點，創21周新低，今年已累跌約0.84%。4區樓價指數兩跌兩升，港島報134.36點，按周跌約4.38%，為2022年11月中以來最大跌幅，新界西按周挫約2%至122.45點。

整體樓價持續回落，推動睇樓氣氛，利嘉閣指出，50個指標屋苑今、明兩日共錄1,070組預約睇樓，按周再升約0.5%，已連升6周，創13個周末新高。

薈晴420萬售 6年貶30% 各區二手市場蝕讓潮未退。中原胡耀祖稱，馬鞍山3月暫錄約53宗二手買賣，按月升約1.5倍，薈晴佔兩宗，包括2座低層A6室一房戶，實用面積約324方呎，減價30萬元，以420萬元沽，呎價約12,963元，約6年帳蝕約184萬元，貶值約30.5%。

元朗情況相若。美聯張國成指，Grand YOHO第10座中層E室，叫價750萬元，議價後以718萬元易手，呎價約13,834元，原業主持貨約9年帳蝕逾100萬元。消息稱，錦田北PARK YOHO Napoli第23B座低層戶賣630萬元，呎價約9,953元，約6年貶值逾31%。

10大屋苑3月上半月交投表現