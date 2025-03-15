簡訊一覽
●由何猷龍擔任主席的新濠國際發展(00200)發盈警，初步預期就澳門新濠影滙錄資產減值約8.38億至10.24億元，令去年虧損淨額增加約7.74億至9.56億元，至介乎約15.92億至17.75億元，而2023年度虧損淨額則為34.94億元。
●蘋果公司（Apple Inc.）據報計劃為無線耳機AirPods引入即時翻譯功能，讓用戶可即時翻譯面對面對話，與即將推出的iOS 19連繫，並於年內透過AirPods軟件更新推出。另印尼通訊部已向Apple旗下5款不同型號iPhone 16系列手機頒發電訊設備許可。
●小米集團(01810)據報今年將在日本開設5到10間「小米之家」實體店。日媒報道，小米在周四的新產品發布會上，披露將在埼玉縣開設兩家店舖。
●佳兆業資本(00936)發盈警，預期去年轉蝕約1.08億至1.18億元，主要由於發展中物業減值約1.15億元。
●巨星醫療控股(02393)預期去年扭虧為盈，綜合純利最少8.8億元人民幣。
●茶百道(02555)發盈警，預期去年經調整淨利潤約5.8億至7.09億元人民幣，最多跌53.9%。
●中國平安(02318)旗下深圳上市的平安銀行去年營業收入及純利各跌10.9%及4.2%，單計下半年兩者按年齊跌；全年淨息差瀉51點子下，撥備前經營溢利跌10.58%。
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