●蘋果公司（Apple Inc.）據報計劃為無線耳機AirPods引入即時翻譯功能，讓用戶可即時翻譯面對面對話，與即將推出的iOS 19連繫，並於年內透過AirPods軟件更新推出。另印尼通訊部已向Apple旗下5款不同型號iPhone 16系列手機頒發電訊設備許可。