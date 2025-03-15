和電香港轉賺600萬 去年漫遊收入增30%

截至去年12月底止年度，和電香港收入跌2.32%至47.82億元，主要是硬件及其他產品收入跌10.54%至12.21億元所致。然而，本地服務收入亦下跌4.25%至28.77億元，「反映競爭環境持續，尤其在價值導向的業務方面。」

後繳客少2% 5G滲透率54% 期內，後繳（月費）客戶減少2.73%至142.3萬名，其總ARPU（每月每戶平均收入）跌3.15%至184元，預繳客戶卻增28.68%至321.7萬名。公司稱，大力推廣5G上台服務，5G滲透率較2023年升8個百分點至54%，並於全港多個重要地標啟動3.5GHz的黃金頻段，於高人流的港鐵站擴展5G網絡。

月費客及ARPU減少之際，漫遊服務收入再增長30.03%至6.84億元，為疫情前2019年的92.68%，但高於2018年，原因是市民外遊增加帶動數據漫遊量上升，加上服務範圍擴大，境外漫遊服務收入超越疫前。

如是者，集團客戶服務收入仍能微升0.84%至35.61億元，並見服務EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）毛利率尚能擴大1.59個百分點42.15%。由於5G網絡提升的主要項目經已完成，物業、設施及設備的資本開支減少9.77%至4.34億元。