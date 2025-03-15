港華核心盈利漲34% 首派特別息

行政總裁黃維義說，受惠去年核心利潤增逾34%，首次派特別息回饋股東，派息不影響現金流；又指「好想每年都有（特別息）」，但會因當年情況再作判斷。本年度派息比率達40%，以發展中的企業而言屬健康水平。

可再生能源利潤飆5倍 集團去年營業額升7.42%，達到213.14億元。可再生能源業務淨利潤飆升5.14倍至4.79億元，黃維義稱，主要為集團過去3至4年布局累積的成果，坦言再出現相關增長「唔現實」，估計今年仍可望有雙位數。

截至去年底，集團累計光伏併網2.3吉瓦，料今年底能再提升0.6吉瓦，若全數由集團出資，涉及投資料達20億元，續推動輕資產業務模式，引入更策略投資者共同投資。該企去年於內地發行規模5.15億元（人民幣‧下同）「類REITs」，黃指，類REITs為集團提供一個較低廉的融資途徑，擬本年度再增加5億元的融資，惟未透露細節。

目標本年售氣量揚5% 城市燃氣業務去年添4個，累計191個，總客戶1,764萬戶，增87萬戶。城市燃氣綜合價差提升3.7%至每立方米0.56元。燃氣業務營運總裁紀偉毅稱，今年售氣量目標180億立方米，增5%；預期今年氣源價格保持平穩，隨着旗下項目陸續順價調整收費，預計毛利率或毛差會有所上升。

他提到，內地房地產行業持續低迷，預期今年整個行業燃氣接駁的金額將持續下跌，冀當局的救市措施逐步出台後，營業額可止跌回升。