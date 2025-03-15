滙控50%派息比率合理 中金睇102元

中金早前組織滙控與內地投資者交流，並於報告引述管理層就多項議題的評述，首先是當前打得如火如荼的關稅戰。

港CRE不良貸風險可控 滙豐認為，如果全球經濟增速收縮，恐對全球國際銀行造成不利影響，但關稅可能更多是全球供應鏈的調整，當企業多元化布局，滙豐能服務每個區域的客戶，一定程度上對集團有利。況且貿易並不是很大的業務，集團更多依靠自身在全球的網絡，於不同地域服務企業。

就困擾港銀的香港商業房地產（CRE）不良貸款，滙控指，本港CRE貸款餘額約330億美元，於整體貸款規模約9,400億美元的佔比較低。儘管本港地產市場的價格調整或會持續，但CRE貸款平均抵押率（LTV）約為五成，壓測亦顯示風險可控，且業務夠多元化。

另外，滙控表示，本年420億美元的淨利息收入指引是考慮了全年減息兩至3次，減息初期對淨利息收入壓力不大，因為存款轉嫁率較高。此外，集團本身的結構性對沖大大降低利率敏感度，主要是配置5年期美國與英國國債。