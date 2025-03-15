現貨金價首越3000美元 法巴調高預測

紐約期金周四升破3,000美元關後，昨日亦曾再創3,009.5美元新高。投行近日紛紛唱好金價，如麥格理指，今年來黃金表現勝預期，將今年第三季金價平均預測升至3,150美元，最高可見3,500美元。法國巴黎銀行調升金價預測最高至3,100美元，今年平均升8%至2,990美元，指特朗普加徵新關稅，威脅國際關係，增加宏觀經濟及地緣政治的不確定性，顯著提振金價。

俄鋁去年多賺1.8倍 處於俄烏衝突前沿的俄鋁雖然受到美國和盟友的制裁，去年憑藉鋁價及對華銷售上升，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）大漲90.07%至14.94億美元。經調整EBITDA利潤率升6個百分點至12.4%。股東應佔溢利更顯著升1.84倍至8.03億美元（約62.63億港元）。每股盈利5.3美仙，不派股息。

全球鋁需求年升3.1% 期內，俄鋁總收益微跌1.07%至120.82億元。按地區計，當中貢獻最大仍然是俄羅斯，銷售額升7.17%至37.36億美元，第二為中國的37.06億美元，大增29.8%，兩者總量不相伯仲。對歐洲主要國家銷售額有升有跌，但佔比不大，例如對德國銷售跌三成二至1.73億美元，對法國卻升三成一至1.7億美元等。

管理層表示，中國對綠色產業的需求強勁、歐洲製造業復甦緩慢、美國製造業增長強勁等因素，共同推動去年全球的鋁需求按年上升3.1%，其中中國的鋁消費量更增達5%。

集團主要產品鋁，去年銷量385.9萬噸，減少7.1%，但平均實現鋁價升3.3%至每噸2,520美元。

另外，氧化鋁產量升25.3%至643噸，這歸因於收購河北文豐新材料的30%股份。

今年2月24日，歐盟採納了第16輪俄羅斯制裁方案，包括禁止進口原產於俄羅斯的原鋁等。俄鋁管理層指對集團影響不大。

傳統上俄國賴以賺取外匯的原油昨日亦做好，紐約期油和倫敦布蘭特期油昨日俱曾升約1%，分別曾至每桶67.48美元和70.75美元。