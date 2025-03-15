友邦業績遜 逆市捱沽

業績公告顯示，友邦去年年化新保費按年上升14%至86.06億美元；新業務價值利潤率為54.5%，按年上升1.9個百分點。首席執行官兼總裁李源祥認為，集團自疫情以來錄得強勁復甦，對業務前景非常樂觀；同時集團有多元化的增長市場，有充足增長空間，對壽險和健康險企而言是最佳市場。

他補充，未見地緣政治緊張局勢影響業務或產品需求，又指集團一直在尋求合適的併購機會。

港貢獻最大 NBV升23% 香港業務繼續為友邦新業務業績帶來最大貢獻，本地新業務價值增長23%至17.64億美元，中國內地增20%至12.17億美元；泰國、新加坡及馬來西亞分別增15%、15%和10%。

擬今年推指數型萬用壽險 友邦保險區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲形容，今年業務勢頭仍然理想，並強調去年香港業務增長並非單靠內地訪客，本地市場亦見增加，其中一個增長動力來自各類人才計劃的新來港人士，佔去年新客的四分之一，並見有增長趨勢。

內地訪客業務仍強勁，陳指，內地訪港人數迄今未重返至2018年高峰，因此仍有增長空間，會把握機會繼續增加優質代理人數量，友邦香港去年營業員增加約16%，並計劃今年內推出指數型萬用壽險（IUL）。

股東回饋方面，集團首席財務總監鍾家富（Garth Jones）稱，是次股份回購符合集團優化資本管理政策，重申該政策是以年度產生的自由盈餘淨額75%作為目標派付率，並會審視集團的資產負債表，檢查是否有超過集團經營業務所需的多餘資本，但強調希望繼續投資於未來的增長，集團亦需大量資本以實現未來增長。

高盛︰華債息跌或礙回購 儘管友邦去年純利增加81.61%至68.36億美元，宣派末期股息130.98港仙，高盛發表研究報告指，友邦去年第四季銷售額略低於預期，導致新業務價值按年增長率放緩至8%，全年計亦略低於該行及市場預期；新一輪股份回購計劃的規模較預期細兩成，可能是因為去年12月內地債券收益率急劇下降，導致所需資本按年增加超過一成。友邦去年投資回報按年跌5%。

另一美資投行富瑞指出，友邦去年業績略低於預期，營業利潤、新業務價值和企業價值均遜預期，但不少市場人士覺得以現時股價應該把回饋股東的重心轉向派息，該行表示不同意。

友邦股價走勢