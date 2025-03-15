鴻海上季利潤跌12%遜預期

台灣電子產業巨頭鴻海精密工業公布去年第四季業績，儘管該公司有着組裝人工智能（AI）伺服器的業務，近年發展勢頭不俗，但上季業績表現卻遠遜於其他AI概念股。鴻海上季收入為2.13萬億元（新台幣‧下同），按年增長15.03%，增速以AI概念股而言並不算高；而淨利潤則倒退12.83%至463.26億元，遠差過市場預期的539.4億元。

雖然業務增長欠奉，盈利更出現倒退，但集團管理層仍繼續用AI故事包裝自身。董事長劉揚偉稱，暫時以本季來看，預期AI伺服器收入不論按季、按年，都有一倍以上的增長。隨着英偉達（Nvidia）的GB200系列產品進入量產，相信AI伺服器營收將會一季比一季好。

業績公告又提到，DeepSeek採用的技術方法將會加速推論用AI伺服器的普及，進而帶動整體算力需求提升。此說法與早前英偉達管理層在業績會議上的說辭如出一轍，但英偉達的股價表現持續下跌，已反映出市場對這種說法有所質疑，甚至愈來愈擔心AI伺服器需求不及預期。

軟銀工廠擬改AI數據中心 話雖如此，一些AI產業龍頭依然有能力進行大規模投資。外媒引述消息稱，日本軟銀集團（SoftBank）計劃將一座原屬於家電公司Sharp的液晶顯示屏工廠，改建成為AI數據中心，用來運行與OpenAI共同開發的AI代理軟件。據報道，有關計劃涉及1,000億日圓的工廠收購，該廠房位於大阪的堺市，未來將會投資部署約10萬個圖像處理器（GPU）單元。