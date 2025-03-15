美玩具商擬40%產能撤華
中美關係愈趨緊張，零售巨頭沃爾瑪和百貨零售商Target的主要玩具供應商，據報正在加快將業務遷出中國，以重新調整生產布局。
外媒報道指，主要在中國生產Bratz公仔和L.O.L. Surprise!驚喜拆拆球等玩具的MGA Entertainment，其行政總裁Isaac Larian表示，正採取行動在約6個月內將40%的製造業務移往印度、越南和印尼，較目前的約10至15%高出許多。在加快轉移產能後，公司約60%的生產仍將在中國。
他坦言，公司可能不得不提高在中國製造的產品批發價格，把額外的成本轉嫁給零售商，以保護公司本已微薄的利潤率，相信這將會損害消費者的利益。雖然MGA在美國俄亥俄州也有一家工廠，但在國內生產某些玩具成本太高，沒有辦法讓美國勞工從事這種單調瑣碎的工作。
美國玩具協會行政總裁Greg Ahearn表示，到開學時，零售商貨架上的價格可能更高，20%的關稅可能意味着加價20%。
生產芭比娃娃的美泰（Mattel）日前稱，已今年關掉一家中國工廠，「以前有4家，但今年底前會減至一家。」
彩星預告關稅損盈利
事實上，玩具公司的盈利壓力大。忍者龜母企彩星玩具(00869)去年少賺41.17%至1.31億元，原因包括零售商加緊打折促銷，每股基本盈利11.15仙；宣派第二期中期股息每股3仙及特別中期股息每股3仙。期內，收入9.31億元，按年跌16.05%，但美國的佔比升至70.15%，預計新的對華關稅對今年盈利造成負面壓力，會審慎評估採購替代方案和定價調整。
至於母企彩星集團(00635)去年盈轉虧，蝕3.82億元，每股虧損18.48仙，宣派第二期中期股息每股1.5仙及特別中期股息每股1.5仙。
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