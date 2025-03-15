Tesla憂遭關稅報復 去信華府

斥貿戰添生產出口成本 海外車廠同響警 近日美國總統特朗普接二連三向多項商品發動關稅戰，豈料引起「戰友」特斯拉（Tesla）的不滿！事緣特斯拉去信美國貿易代表辦公室（USTR），指新一輪貿戰連累該企與其他美國主要出口商面臨其他國家的關稅反擊，並警告「美國出口商會受不成比例的影響」。要留意，特斯拉股價近期已由去年底488美元的高位近腰斬一半，周五早段僅報250.64美元，反映特斯拉處身這場貿易戰猶如遭「摑一巴掌」，成為犧牲品。

特斯拉的信函舉例道，就算已積極將供應鏈本地化，部分零部件仍然很難，甚至不可能在美國境內採購，而且美國過去的關稅戰增加在美國生產和出口汽車的成本，導致一眾當地製造商在國際市場競爭力下降。

不僅如此，有指特斯拉亦正壓低最少兩成成本，以代號「E41」開發一款成本更低的Model Y，捍衞市場佔有率，涉及改造上海現有生產線，擬明年起量產，其中經上海生產的汽車主力在中國銷售，同款車型也會在歐洲和北美生產。

代表豐田、福士、寶馬等主要外國汽車製造商的Autos Drive America同樣對新一波關稅戰「高度戒備」，警告USTR加徵大範圍關稅將擾亂美國組裝車廠的生產進程，且汽車製造商不可能在一夜之間轉移供應鏈，強調成本上漲將不可避免地導致售價上漲、車型減少及美國生產線關閉，整個供應鏈可能出現職位流失。

寧德時代全年多賺15% 不過，俗語有云「恩威並施」，特朗普開打貿易戰無非是希望主導美國商家回流設廠，他與當地傳統老牌車企通用汽車（GM）行政總裁巴拉會面，得出對方有意在美國進行600億美元（約4,680億港元）的新投資。

至於特斯拉重要電池供應商、正籌備來港上市的寧德時代昨公布去年全年業績，純利507.45億元（人民幣‧下同），增長15.01%；收入3,620.13億元，減少9.7%，其中動力電池系統收入佔2,530.41億元，跌11.29%，儲能電池收入跌4.36%至572.9億元，但兩者毛利率俱擴。公司擬每10股派息45.53元。

Tesla近半年股價走勢 Tesla毛利率表現