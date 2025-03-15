大摩：美元面臨壓力 日圓歐元英鎊看升

隨着美國政治形勢的變化，環球金融市場進入「東升西降」的格局，這一點在外匯市場亦有所體現。摩根士丹利指出，隨着對美國經濟健康的擔憂加劇，美元將會面臨更多壓力，並且繼續看跌美元。該行建議做好日圓、歐元以及英鎊，並且上調了這3種貨幣的目標水平。

美匯曾低見103 大摩自去年底開始已看淡美元表現，而當時主流意見仍然認為美元會保持強勢。如今看來，其預測確實準確。大摩策略師Matthew Hornbach的團隊在最近一份報告中提到︰「美國政府近期停擺的可能性，正進一步對美元造成壓力，投資者正在評估此事對經濟增長和未來財政政策的影響。」由於美國政府已觸及債務上限，國會需要盡快達成提高上限的方案，否則聯邦政府會因此而停擺。

美匯指數周一曾跌0.25%，低見103.562。另一邊廂，今年以來，日圓兌美元已累計升值逾6%，是表現最好的貨幣，大摩亦把日圓兌每美元的目標調整至145。

最近的日本春季薪酬談判（即「春鬥」）結果顯示，最大工會組織連合爭取到新一個財政年度平均加薪5.46%，略高於去年的5.28%，同時刷新33年以來新高。惟好消息出台後平倉盤湧現，日圓兌每美元昨日見149.02，相當於每百日圓兌港元回落至5.1276。

歐洲方面，大摩亦將歐元兌美元目標升至1.12；英鎊兌歐元升至1.33。最近數周，德國政府宣布的財政擴張政策方向，加上歐盟委員會提出更廣泛計劃，使投資歐洲相對而言更有吸引力。歐洲股市上漲以及美股下跌，某程度上亦增加歐洲貨幣相對美元的吸引力。