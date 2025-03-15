美消費情緒逾兩年最弱 道指照高開452

反映美股整體大市表現的標指周四正式進入調整區間，自今年2月19日收市高位6,144點累跌逾10%，反映投資者對美國經濟的憂慮。不過，追蹤標指期權波動率的「恐慌指數」——芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）近期卻連日回調，由上周一高位接近30點，回落至跌穿24點。摩根大通的策略師指出，美股最糟糕的調整可能已結束，股市反應可能過度。

美股3大指數周五早段反彈，道指升452點，曾見41,266點；標指升82點，報5,603點；納指升344點，報17,647點。

惟美國3月密歇根大學消費信心指數急挫6.8點，僅57.9點，遠遜預期，為2022年11月後低位。

財長：關稅影響股市有限 根據摩通研究，美國股市的跌幅，實際上可能誇大了美國經濟的風險。該行策略師在報告指出，以標指的表現作為經濟前瞻指標，現時美國經濟衰退機率為33%；而用債市的信貸息差作指標的話，衰退風險僅為9至12%。換言之，股票市場與債券市場呈現出分化的走向，但後者可能才是正確。

雖然如此，市場的反應包含了對未知事件的揣測，最終美國經濟會否進入衰退，很大程度上取決於關稅以及其他經濟政策的具體施行情況。根據美國財長貝森特的說法，無論是美元匯價還是美股最近的跌勢，都是市場過度反應。

貝森特又提到總統特朗普最新的威脅──向從歐盟進口的酒類產品徵收200%的關稅，直言這類消息對股市影響其實不大。他說︰「只是針對某個貿易聯盟的一、兩種商品，我不認為這對市場來說是甚麼大事。」近期特朗普政府官員的言論，亦傾向淡化政策對股市的影響，而無可否認的一點是，美股的估值本身相當高，因此借勢調整也並非不可能。

瑞銀撐AI股年底回報佳 瑞銀財富管理未有改變對美股正面的看法，但就強調跨資產投資、多元化投資的作用。該行指出，對美元計價的投資者而言，其投資組合中的市場數目愈多，風險亦會愈低。與此同時，以股票、債券「六四比例」的混合型投資組合，長期年化回報率為5.1%，波動率為13.4，明顯低於只持有股票的19.8%波動率。

該行亦建議投資者堅持，預計到年底美股、人工智能（AI）以及電力和資源相關股票，將「繼續保持積極的潛在回報」，但投資者可以透過其他工具來對沖股票風險，同時在股價下跌時有系統地買入股票。

展望下周的聯儲局議息會議，市場預計聯儲局將下調對經濟增長的預測，但可能會維持減息兩次的預期。隨着美國政府的政策逐漸明朗化，下半年當局料有更多貨幣政策調整空間，市場現在亦普遍同意最遲會在9月開始減息的預測。