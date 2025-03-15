內地新貸萬億月瀉八成 社融僅增2.2萬億

中國境內金融機構的信貸投放數據未能延續1月的「開門紅」強勢。人民銀行昨公布，首兩個月人民幣貸款新增6.14萬億元（人民幣‧下同），按年跌3.61%。單計2月只有1.01萬億元，遜市場預期，按年減30.34%，按月更大降八成，與1月破紀錄的表現有天淵之別。惟內媒分析指，近月地方政府專項債加快發行，置換部分銀行貸款，加上新春效應才帶來影響。

首兩個月累計，住戶貸款新增547億元，按年急瀉85.95%，其中，反映內地樓市按揭需求為主的中長期貸款增加3,785億元，單計2月縮減1,150億元，但拖累主因來自短期貸款，首兩個月累減3,238億元，比去年同期累減1.34億元更為嚴峻，單計今年2月亦狂縮2,741億元，說明個人消費貸對借錢意興闌珊。

企業貸款增長下滑33% 作為投資信心指標的企業貸款，2月僅增1.04萬億元，按年亦下滑33.75%，無論短期或中長期貸，按年及按月均見下挫，反而票據融資按月回升1,693億元，成為企業貸款單月融資險守萬億元水平的主要支撐。

新增社會融資方面，首兩個月達9.29萬億元，按年多1.32萬億元，雖然上月僅新增2.23萬億元，不及市場預期的2.5萬億元及1月的高位，但按年多42.94%。跟近年趨勢相似，上月新增社融有近1.7萬億元由政府債券淨融資貢獻（按年升1.82倍），同時企業發債融資淨額升至1,702億元。

內媒引述專家指，政府債持續加速發行，置換債券發行節奏前置，目前較低的債券融資成本亦鼓勵企業加強債券融資力度。人行日前召開信貸市場工作會議時亦提到，支持地方政府扎實推動融資平台市場化轉型，有序推進有關金融債務風險之化解。

貨幣供應方面，2月狹義貨幣（M1）餘額按年增幅回落至0.1%，廣義貨幣（M2）餘額按年增幅維持7%，遜預期，兩者相減的「剪刀差」遂再擴至負6.9個百分點。