滬綜重越3400 A股市值99萬億破紀錄

市場憧憬降準降息、提振消費及加大個人消費貸款等多項利好消息，刺激內地股市周五急升，滬綜指昨顯著反彈逾1.8%，曾見3,421點的年內新高，重上3,400點大關收市，且滬深兩市主板全日成交按日增逾一成，共約1.79萬億元（人民幣‧下同），計及深圳創業板、上海科創板及北交所，A股總市值高達99.02萬億元，刷新史上紀錄。

傳改革公募基金 績差減薪 國際金融協會（IIF）數據顯示，外資於2月份增持中國股票組合，交易規模達112億美元，創去年9月來單月新高。不過，上月中國債券錄資金流走約151億美元。IIF資深經濟學家Jonathan Fortun認為，中國股票與其他新興市場股票的表現脫鈎，但對監管風險和地緣政治不確定性的謹慎態度依然明顯。

股市吸金力提升之際，監管機構擬乘勝追擊擦亮A股金漆招牌。市傳中國證監會正討論考慮對公募基金的激勵機制進行重大改革，大幅削減不達標的基金經理薪酬，旨在吸引更多長期資本。

外媒報道，由中證監負責的一項公募基金改革草案中，可能對基金經理建立長期評估機制，若基金經理管理的產品虧損或回報較基準低10%，將削減他們的薪酬50%；基金回報在高階主管考核中將佔至少一半的比重，而基金公司規模、排名等其他指標的重要性將下調，惟該提案尚未敲定。

嚴格規範破產重整者入股 反觀破產重整A股，中證監明確要求加以規範。當局昨正式發布相關監管指引，包括優化重整計劃草案規範要求，規定重整投資者入股價格不得低於市場參考價的五折；要求重整投資者按是否取得控制權分別鎖定36個月、12個月禁售期等。

資本市場監管方向明朗，有效提升公司質量，滬綜指昨已不斷拉升，全日收報3,419點，升1.81%；滬深300指數更漲2.43%，收報4,006點，逾3個月來首次企穩4,000點大關收市。深成指及深圳創業板指數各報10,978點及2,226點收市，亦漲2.26%及2.8%。滬深3大指數本周再升0.97%至1.39%，連漲兩周。