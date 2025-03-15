中資科網股折讓仍大 滙豐上調阿里騰訊目標

滙豐指，ChatGPT前年橫空出世，美國大型互聯網股的市盈增長率（PEG）估值曾升78%，由1.2倍飆至2.1倍，經歷近期調整後仍達1.6倍，反觀中國大型互聯網股經歷近期的價值重估後，也不過是由0.8倍升至一倍。PEG是市盈率除以盈利增長率，據說是傳奇基金經理彼得‧林治愛用的指標，一般來說低於一倍為「被低估」，即「抵買」。