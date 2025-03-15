中資科網股折讓仍大 滙豐上調阿里騰訊目標
滙豐指，ChatGPT前年橫空出世，美國大型互聯網股的市盈增長率（PEG）估值曾升78%，由1.2倍飆至2.1倍，經歷近期調整後仍達1.6倍，反觀中國大型互聯網股經歷近期的價值重估後，也不過是由0.8倍升至一倍。PEG是市盈率除以盈利增長率，據說是傳奇基金經理彼得‧林治愛用的指標，一般來說低於一倍為「被低估」，即「抵買」。
該行續稱，按市盈率（PE）計算，中國大型科網股對比美國同業仍有51%折讓，高於10年平均的28%，所以仍有上望空間，又引述投資者反饋，說美國科網股股價近期跑輸，亦引發市場重新調配資金至中國。
看準全年收入望增12%
對於阿里及騰訊這兩大藍籌，滙豐評論，阿里客戶管理收入增長會在更高的佣金率下有所加快，且人工智能（AI）會提高阿里雲的需求，而騰訊可受惠視頻號更高廣告載入率及搜尋廣告推動的廣告增長，AI亦會帶來更多廣告轉化及雲計算需求。不過，快手(01024)的「可靈」大模型及AI生成廣告，使該股比阿里更具估值擴張空間。
內地就業形勢依然嚴峻，不少打工仔日夜登錄看準科技(02076)營運的求職網站「BOSS直聘」。瑞銀上調該股美國預託證券（ADR）目標價至19美元，折合相當於約76元，指農曆新年過後內地招聘市場強勁復甦，BOSS直聘的活躍用戶、活躍職位發布量和新發布職位等關鍵指標，均創歷史新高，又認為今年以來企業招聘情緒正穩步復甦，對近期表現更為正面，上調公司今年首季及全年收入增長預測至大約12%。
滙豐比瑞銀樂觀，不但目標價設於較高的86元，評級亦為更高的「買入」，理據是招聘效率會受惠AI代理推出。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：