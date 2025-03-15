華預告谷消費有法 港股飆近五百

金監總局先放風 倡擴個人貸款投放 面對中美貿易戰升級，以及投行一直高呼要求「更多刺激政策的細節」，國務院新聞辦公室昨日預告，財政部和人民銀行等6個部委，將於下周一下午召開記者會介紹如何谷消費，同樣會主持部委的國家金融監督管理總局則預先提到，要加大個人消費貸款投放力度。中港股市昨日顯著反彈，恒生指數一度重越24,000點大關，漲逾2%。

金監總局發布通知，要求金融機構發展消費金融，以助提振消費。同時提出要改善消費金融政策措施，包括加大對居民消費需求，支持消費供給主體的財務，並針對長期、大額消費需求，從消費貸款額度、期限等給予支持，另鼓勵有良好信用、暫時遇到困難的借款人，和銀行磋商開展續貸服務，又要求金融機構積極支持消費品「以舊換新」，消費貸款財政貼息等工作。

恒指周跌271 北水掃616億 國家發改委宏觀經濟研究院副院長、經濟研究所所長郭春麗稱，今年要實施積極有為的宏觀政策，打好政策組合拳，特別要強調宏觀政策取向一致性，加強財政、貨幣政策等各類政策的協同。同時提到，人民銀行一改過去14年以來的貨幣政策取向，改為「適度寬鬆」，現仍有空間適時降準和減息。

恒指昨高開190點，早段曾低見23,454點，隨後止跌回升，最多炒高650點，高見24,113點，收市升497點或2.12%，報23,959點；國企指數升237點或2.74%，報8,877點；科技指數升133點或2.31%，報5,880點。

港股全日成交按日升24.27%至2,906.72億元，「北水」淨流入43.46億元，本周共流入616.08億元。恒指全周仍跌271點或1.12%。

地方研補貼生育 錦欣漲41% 內蒙古呼和浩特市公布發放育兒補貼的實施細則，市場預計內地城市將相繼落實鼓勵生育政策，深圳昨稱研究推出育兒補貼。里昂相信，呼市生育補貼金額與覆蓋期限有驚喜，雖未至於成為常態，但有望提升市場預期，主要由於各級政府推動生育的決心，及其他地區將逐漸推出更多鼓勵政策。現階段難以評估政策對生育率的最終影響，但將提振短期內與嬰兒相關股票的投資情緒。

另外，內媒指小馬智行及文遠知行計劃赴港二次上市。不過，前者否認相關消息，指暫無赴港二次上市計劃，文遠知行則指沒有接到任何相關訊息。

育兒及教育股份昨日表現 恒指近期走勢