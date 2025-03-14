股市估市：北水撐 港股23000有支持
市場憂慮美國經濟陷入衰退，部分資金或由美股流出。內地重要會議目標塵埃落定，後續留意跟進行動。港股成交回落，科技股暫見降溫，但「北水」不時錄得大額淨流入，恒生指數過去一周表現反覆，預計恒指短線維持區間上落，下方支持見於23,000點。
重汽具備行業優勢
個股方面，可留意中國重汽(03808)。中汽協數據顯示，重型卡車2月銷量為8.14萬輛，按年增長36.09%；首兩個月累計銷售15.4萬輛。2月重卡銷量表現回暖，重汽以2.25萬輛銷量、市場份額約27%穩居首位。
內地今年補貼範圍擴大至國四及以下標準卡車，將有助刺激更新需求。傳統上，3至4月為重卡行業的銷售旺季，若然銷量進一步改善，有望成為板塊催化劑。
隨着內地穩增長政策發力，內銷市場有望回穩，海外市場亦維持高增長，重汽作為行業龍頭，料可擴大領先優勢。估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率約8倍，與過去5年平均水平相若，預測股息率6.2厘，目標價26元。
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