大行觀點：美股廣泛遭拋售 買債避險

自2月以來，標普500指數已錄明顯跌幅，以科技股為主的納斯達克指數早前亦進入調整區間。與此同時，美股以外市場表現相對穩健，這次拋售的核心原因在於美國對關稅政策的不確定性，這使得投資者重新調整對特朗普第二任期的預期。

隨着包括「美股七雄」等估值較高的科技股下跌，美股市場現已出現廣泛的股票拋售。延長貿易戰的威脅以及經濟數據疲軟，令投資者憂慮經濟衰退。投資者原本預期關稅將作為初步談判工具，促使貿易夥伴坐上談判桌，並達成協議以滿足美國需求。然而，華府最近的言論表明，他們願意在追求長期目標的過程中承受短期經濟打擊，這讓試圖適應這一「過渡期」的投資者感到不安。

美股的高估值受到質疑，與此同時，消費者和企業的經濟活動顯示放緩迹象，這可能導致企業支出和招聘決策的推遲。預計市場的不確定性將在短期內持續，因特朗普政府繼續採取積極的政策行動以實現長期目標，這可能會對經濟增長和市場情緒產生壓力，並可能重新引發通脹。

捕捉錯位定價投資機會 在特朗普的第一任期內，華府與中國的貿易談判持續了大約19個月，儘管波動性大，但市場對談判進展的反應大多積極。然而，這次特朗普政府似乎有更大的目標。儘管波動性可能持續，惟一旦經濟和勞動力市場迅速惡化，聯儲局和其他央行可能會介入以穩定增長，控制通脹會退居次要地位。

在當前避險情緒高漲的環境下，債券市場可繼續發揮支撐作用，短期內孳息率或進一步走低。故此，從先前狹窄的市場轉向更多元化投資，可以在市場拋售時提供穩定性。目前正在密切監察市場，因為市場錯位定價通常會創造投資機會。

普徠仕