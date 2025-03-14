宏觀視野：內地財富傳承蘊藏可觀商機

胡潤研究院早前發布《2024胡潤財富報告》，報告全面分析內地富裕家庭的數量、地域分布及人群。截至2024年1月，內地擁有600萬元（人民幣‧下同）資產的富裕家庭數量為512.8萬戶，按年微降0.3%，其中擁有600萬元可投資資產家庭為184.6萬戶；千萬資產高淨值家庭為206.6萬戶，按年下降0.8%，其中108.9萬戶擁有逾千萬元可投資資產。

至於億元資產超高淨值家庭數量為13萬戶，按年減1.7%，其中7.8萬戶擁有億元可投資資產。此外，國際超高淨值家庭（資產3,000萬美元以上）數量為8.6萬戶，按年下降2.3%，其中5.4萬戶擁有3,000萬美元可投資資產。

超高淨值家庭資產佔比升 內地擁有600萬元資產富裕家庭的總財富為150萬億元，相當於全國國內生產總值（GDP）的1.2倍。其中，擁有億元資產超高淨值家庭的財富達87萬億元，佔富裕家庭總財富的58%，這一比例較2023年的56%有所上升。

地域分布方面，北京以72.8萬戶富裕家庭數量繼續位居全國第一，但按年減少0.26%。廣東和上海分別以70.3萬戶和62.4萬戶位列第二和第三。浙江和香港緊隨其後，分別擁有54.9萬戶和52.4萬戶富裕家庭。

城市分布上，北京、上海和香港是富裕家庭數量最多的3個城市，均超過50萬戶；深圳、廣州、杭州和寧波緊隨其後，各有10萬戶以上富裕家庭。

報告指出，內地正迎來財富傳承的浪潮。未來10年，預計將有20萬億元財富傳承到下一代；20年內這一數字將達到45萬億元；30年內的財富傳承總額預計達79萬億元。財富傳承的規模反映出內地財富積累的深度和代際轉移的複雜性。

星港市場成投資熱門地 投資偏好方面，內地高淨值家庭未來一年首選的投資對象是黃金，而境外資產佔可投資資產16%，其中香港和新加坡是最受歡迎的投資目的地，這表明高淨值人群依然重視資產的多元化配置，尤其關注海外市場的投資機會。

儘管去年內地的高淨值家庭數量下降，但其財富總量依然龐大，尤其是超高淨值家庭財富佔比上升。未來30年，內地將迎來79萬億元的財富傳承浪潮，投資多元化成為未來的核心主題。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士）