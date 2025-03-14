行業剖析：華AI崛起引領產業發展
隨着1月DeepSeek打破高價人工智能（AI）算力需求及其開源生態等，改變AI競爭領域、將國產大模型帶入全球視野。阿里巴巴(09988)近期宣布計劃未來3年AI基礎設施投入超出過去10年總和等，內地AI及科技行情被點燃。
這不僅推動港股及A股市場持續活躍，亦帶動近期多有突破的晶片、機械人等上下游產業鏈景氣，並促進內地資產重估及提升全球對內地科技創新能力的認知，可繼續伺機部署相關領域。同時，也顯示內地AI乃至科技發展與美國差距正在縮小，或已進入新發展階段。
晶片數據等協同效應增
數據顯示，恒生科技指數年初至2月27日漲幅已逾30%，近日恒生指數在內地政府工作報告的科技行情催化下一度升至24,669點，創2022年2月以來新高。
此外，現時全球各國對AI日益重視，以及其政治競爭屬性的提升等，內地政策對AI相關領域和企業的聚焦顯示國家的支持，連同近期支援政策，相信未來內地AI發展已進入新紀元。未來如何進一步提升「內功」，並在技術與需求協同契合等基礎上進行創新等，或為未來AI發展重點。
在此背景下，內地算力大模型、晶片、數據、雲計算及相關應用領域間的協同效應和龍頭科企間合作已加深，預計未來實現對美國微軟與OpenAI的協同模式複製。如騰訊控股(00700)的AI模型騰訊元寶接入DeepSeek後實現功能升級，字節跳動的豆包個人助理用戶量突破億級。
車用AI開闢智駕新賽道
新能源汽車領域中，自動駕駛技術亦受惠於AI發展進一步迭代。比亞迪股份(01211)2月宣布了其整車智慧「璇璣架構」將接上DeepSeek-R1，以快速提升車端和雲端的AI能力，亦將「天神之眼」智慧駕駛系統擴展至更多車型，並將2025年定義為全民智駕的元年，其他「造車新勢力」也正在加速相關勢力等。
憑藉內地自身強大的商業化產業鏈優勢，料可更好的實現AI工業化及商業化發展，催動晶片等從國產化替代進一步發展至提升更多全球市場佔有率。內地未來可望在發展AI技術的同時，做好晶片、儲能等配套設施的研發部署，以及各領域間的需求與創新共振，以綜合科技技術應對全球科技乃至政治競爭的挑戰，但仍須持續的政策和資金支持。
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