商廈消息：中環中心全層意向5.59億
內房企業世茂集團(00813)主席許榮茂或相關人士持有的中環中心37樓全層透過代理放售，意向價約5.59億元，呎價約22,000元。
中原（工商舖）寫字樓部周浩然表示，上述放售物業為37樓全層，面積約25,412方呎，以現狀及交吉形式出售。該單位採用無柱式設計並擁有高樓底，同時可飽覽開揚城市景觀及部分維多利亞港海景，物業全層由業主自用，附有豪華裝修，適合集團總部使用，買家可按需求進行裝修或直接使用。
尖沙咀商業單位賣2400萬
該廈近期錄大額成交，包括星展銀行於去年10月連環購入66樓及75樓全層樓面，成交呎價分別約25,958元及26,800元，與是次放售價相比，業主叫價明顯克制。資料顯示，長實集團(01113)於2017年出售中環中心約75%業權，當時平均呎價逾3萬元。
另一方面，尖沙咀漆咸道達成商業大廈一樓及3樓商用單位，面積分別約1,960方呎與1.985方呎，均以約1,200萬元登記易手，成交呎價約6,122元及6,145元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：