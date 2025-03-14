商廈消息：中環中心全層意向5.59億

中原（工商舖）寫字樓部周浩然表示，上述放售物業為37樓全層，面積約25,412方呎，以現狀及交吉形式出售。該單位採用無柱式設計並擁有高樓底，同時可飽覽開揚城市景觀及部分維多利亞港海景，物業全層由業主自用，附有豪華裝修，適合集團總部使用，買家可按需求進行裝修或直接使用。