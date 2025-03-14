新地3盤連環出擊
天璽‧海2A期主打四房 月內10伙招標
近期多個新盤熱賣，觸發市場推盤潮。新鴻基地產(00016)旗下3個項目兵分多路出擊，旗下西貢十四鄉SIERRA SEA正進行軟銷，啟德天璽•海昨緊接公布全新第2A期登場，預計月內推出首批10伙招標。而天水圍YOHO WEST PARKSIDE於9日內3輪發售都沽清，累售約399伙。
新地副董事總經理雷霆稱，去年推售的天璽•海第1期銷情暢旺，已售出67伙，套現逾40億元，由於可供選擇單位不多，故新推第2A期，為項目第7座單位，涉及43伙。近期一手市場銷情向好，相信豪宅受惠。
新地代理執行董事陳漢麟指，該盤主打四房大單位，其中42伙屬標準戶型，實用面積1,124至1,150方呎。另有一伙頂層複式戶，實用面積2,476方呎，外連平台及天台。該盤第1期成交呎價介乎約29,000至73,000元。
YOHO WEST PARKSIDE三輪沽清
同系的上車盤銷情凌厲，YOHO WEST PARKSIDE昨日下午3時起作第三輪銷售，發售108伙價單單位。優先的A組買家須購兩至4伙指定單位，或至少一伙指定三房單位。據市場消息指，該組別率先賣出約40伙。
緊接的B組一般買家時段，再次出現準買家大排長龍的場面。截至晚上約9時半，單位已悉數獲揀選。連同首兩輪銷售計，該盤連續3輪沽清所有推售單位，已賣出全盤525伙的76%。
KOKO RESERVE複式賣4120萬
市區特色戶連錄承接。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE，以4,120萬元售出連天台複式戶，為1座17樓及18樓G室，實用面積1,957方呎，呎價約21,053元。資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，沽出A2座12樓A室平台特色戶，成交價1,431.6萬元，呎價約28,181元。
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