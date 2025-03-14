新地3盤連環出擊

新地副董事總經理雷霆稱，去年推售的天璽•海第1期銷情暢旺，已售出67伙，套現逾40億元，由於可供選擇單位不多，故新推第2A期，為項目第7座單位，涉及43伙。近期一手市場銷情向好，相信豪宅受惠。

新地代理執行董事陳漢麟指，該盤主打四房大單位，其中42伙屬標準戶型，實用面積1,124至1,150方呎。另有一伙頂層複式戶，實用面積2,476方呎，外連平台及天台。該盤第1期成交呎價介乎約29,000至73,000元。

YOHO WEST PARKSIDE三輪沽清 同系的上車盤銷情凌厲，YOHO WEST PARKSIDE昨日下午3時起作第三輪銷售，發售108伙價單單位。優先的A組買家須購兩至4伙指定單位，或至少一伙指定三房單位。據市場消息指，該組別率先賣出約40伙。

緊接的B組一般買家時段，再次出現準買家大排長龍的場面。截至晚上約9時半，單位已悉數獲揀選。連同首兩輪銷售計，該盤連續3輪沽清所有推售單位，已賣出全盤525伙的76%。

YOHO WEST PARKSIDE第三輪銷售，準買家出席情況踴躍。