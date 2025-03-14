居屋市況：裕泰苑未補價售150萬料蝕使費

新居屋二手單位再錄損手轉讓。東涌裕泰苑開放式單位，於未補價第二市場減價至150萬元售出，屬該盤二手價新低，原業主持貨約6年，帳面賺不足一萬元，料需蝕使費離場。

利嘉閣李錦榮表示，上述為B座高層4室，實用面積約283方呎，減價80萬元，獲外區首置客低市價購入，呎價約5,300元。資料顯示，原業主於2019年4月以149.06萬元購入，帳面僅升值約0.6%。中原吳家威指，同屋苑A座中層4室同面積單位，減價20萬元，獲公屋租戶以160萬元承接，呎價約5,654元。

康山5年貶值18% 居屋王都要蝕賣。利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌康山花園4座極高層E室兩房戶，實用面積約431方呎，降價22萬元，於已補價自由市場以538萬元成交，呎價約12,483元，原業主持貨約5年帳蝕122萬元，貶值約18.5%。

祥益黃慶德表示，屯門居屋美樂花園4座高層三房戶，屬事故單位，有銀行向單位提供估價，獲退休人士於自由市場以420萬元購入，並一筆過付款，呎價約4,878元，低市價近40%。