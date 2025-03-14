上車盤頻劈落兩球

薈蕎開放式280萬易手新低 8年輸46% 本港二手樓價持續回落，數年前一盤難求的「4字頭」私樓上車盤，現時做價已跌至兩、三百萬元有交易。沙田薈蕎開放式單位，劈價至280萬元成交，料屬項目新低價，單位約8年帳面貶值約46.1%。北區本月連錄多宗低於400萬元成交，包括粉嶺名都兩房單位僅以399萬元沽，原業主持貨約7年帳蝕26萬元。

中原邱皓文表示，上述為薈蕎1翼中層D6室，實用面積約254方呎，原業主於2017年以約519.3萬元購入，原先叫價約345萬元放售，減價65萬元後，獲外區客承接自用，呎價約11,024元，期內帳面蝕約239.3萬元。

粉嶺及上水3月暫錄逾30宗二手買賣，逾60%成交價低於「4球」。該行劉德興指，粉嶺名都1座低層E室，實用面積約399方呎，以約420萬元放盤，降價21萬元後，獲上車客購入，置業印花稅成本僅100元，呎價約10,000元。原業主於2018年以425萬元購入，單位貶值約6.1%。

沙田近日交投加快。市場消息透露，花園城2期雅碧苑低層單位，實用面積約269方呎，市傳以330萬元易手，約5個月樓價炒高約20%，呎價約12,268元。

AVA 61成交價265萬 市區納米戶繼續要蝕。利嘉閣陳炳南稱，長沙灣AVA 61中低層D室，實用面積約150方呎，開放式設計，成交價僅265萬元，呎價約17,667元。原業主在2020年以約325萬元買入單位，帳面虧蝕60萬元。

此外，屯門屋苑二手交投升溫。置安居黃煒欣表示，䨇寓北翼中層E室，實用面積約363方呎，叫價450萬元，終以411.8萬元售出，呎價約11,344元，約7年帳蝕35.8萬元。該行關伊諾指，同區慧景園3座高層E室，減價30萬元，售價480萬元，呎價約8,466元，單位約7年帳面跌價約22.3%。

逸瓏海滙破底蝕93萬 個別屋苑成交價創新低。中原陳沛堯稱，西貢逸瓏海滙2座中層D室兩房戶，外區投資者以438萬元買入，呎價約10,115元，原業主持貨逾8年半帳面需蝕93.8萬元，貶值約17.6%。做價料屬項目新低價。

大型屋苑蝕讓增多。港聯置業方健勝表示，茶果嶺麗港城19座中層套三房戶，劈價至650萬元沽出，呎價約9,819元，約6年帳蝕170萬元。中原關偉豪指，將軍澳東港城6座低層E室，以650萬元成交，呎價約12,405元，逾3年多帳面貶值約21.7%。

最新上車盤蝕讓成交