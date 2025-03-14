●保監局及金管局聯合發布通函，就向專業投資者銷售指數型萬用壽險（IUL）產品提供指引，並將其歸類為《保險業條例》類別C（相連長期）業務。當局預期，通函為業界推出IUL產品帶來更大的確定性，有利本地保險市場發展。