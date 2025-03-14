簡訊一覽
●華潤置地(01109)今年2月及首兩個月總合約銷售額分別約為135億元及251億元（人民幣‧下同），按年分別升46.9%及21.8%；而經常性收入則分別約42.4億元及83.9億元，按年分別增長12.8%及11.6%。
●大悅城地產(00207)去年合約銷售總金額約205.48億元人民幣；旗下位於三亞及北京的4家酒店出租率介乎70至91%。
●中廣核礦業(01164)料去年溢利將按年下跌介乎約1.3億至1.8億元。
●微博(09898)上季淨利潤886.5萬美元，按年跌89.34%；去年全年計則賺3億美元，按年亦跌12.2%；每股派息0.82美元。
●新鴻基公司(00086)預計去年股東應佔綜合溢利最多4億元，較2023年蝕4.71億元轉虧為盈。
●稀美資源(09936)預期，去年純利介乎約1.12億至1.37億元（人民幣‧下同），較2023年度賺約8,710萬元有所增加。
●潼關黃金(00340)料去年淨利潤約2.1億元，按年增加約2.5倍。
●大成生化科技(00809)料去年錄淨收益約6億至8億元，遠低於2023年度約41.78億元。
●實德環球(00487)料去年溢利將較2023年度的約1.69億元減少約40至50%。
●中國銀行(03988)巴拿馬分行成功發行5億美元債券，息票率為SOFR（擔保隔夜融資利率）加50點子。
●保監局及金管局聯合發布通函，就向專業投資者銷售指數型萬用壽險（IUL）產品提供指引，並將其歸類為《保險業條例》類別C（相連長期）業務。當局預期，通函為業界推出IUL產品帶來更大的確定性，有利本地保險市場發展。
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