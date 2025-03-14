股壇MasterMind：騰訊業績值得憧憬 科技股首選

光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）表示，港股近日回吐，屬於健康調整，而且在20天線附近見支持，只要守穩該水平，現即約23,340點，便不用過於悲觀，可望再挑戰兩萬四關。他又提到，港股正值業績期，從已放榜企業來看，它們的成績表大多對辦，這亦對港股有正面作用，有貨投資者可繼續持有。

騰訊公布下周將參與在美國三藩市舉行的遊戲開發者大會（GDC），伍禮賢認為，消息雖反映其網絡遊戲業務，無論在內地或海外都有不錯的增長動力，但對股價未必有太大直接幫助。但若從基本面分析，伍認為騰訊是科技股之中的首選，下周公布的成績表值得期待，可吼500元以下吸納。

阿里有力挑戰146元 阿里推出AI應用「新夸克」，又可否趁回吐買入？伍禮賢指，阿里近日股價在高位徘徊，反映市場仍然關注中國企業在AI方面的發展。他指，若借鑑美股對AI主題的炒作周期，時間持續逾一年，因此相信由DeepSeek帶動的中資科技股升浪仍未完。他認為，阿里股價可持續修復，有力再挑戰前頂近146元水平，投資者若要買入，可待回調至125元水平再部署。

另外，中芯股價昨失守50元，但伍禮賢中長期依然看好該股份。他指，在國家大力扶持晶片產業下，中芯未來發展可看高一線，惟股價累升不少，近日在高位整固，調整幅度仍未夠深，投資者宜待46、47元買入，防守力會較好。

想聽伍禮賢更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。