環球經濟不景氣 唇膏效應起

環球經濟乍暖還寒，在一環扣一環的前提下，女士們的化妝開支也少不免受影響，因而衍生出「唇膏效應」的經濟學理論。

減入手貴價產品 所謂「唇膏效應」其實不難理解，意指經濟不景下，女士減少入手粉底、眼影、胭脂等高價化妝品，改買唇膏，一來可以節省開支，二來只塗唇膏也能予人精神的氣色，此亦是波士頓大學社會學教授Juliet Schor在1998年提出的理論，雖然歷史不長，但都反映現今世代的消費模式和習慣。

如是者，由一眾上市化妝企業營運數據來看，又能否對照「唇膏效應」的理論？早在2001年，當時的雅詩蘭黛提供了「唇膏效應」的證據，指在911事件後，雅詩蘭黛的口紅銷量激增，按年增長12%。

那麼近年內地經濟不振，毛戈平的唇膏又是否特別好賣？翻查招股書，該企似乎無提供有關數據，只提及彩妝產品收入於2021年、2022年、2023年以及截至2023年及2024年6月30日止6個月，分別有10.26億元人民幣、10.02億元人民幣、16.22億元人民幣、7.55億元人民幣及10.85億元人民幣。