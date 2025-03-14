新秀麗去年少賺12% 毛利率升

期內，集團銷售淨額35.88億美元，按年跌2.5%，因主要市場消費者情緒較預期疲弱，用於高端及奢侈品牌的支出縮減，加上零售客戶流量減少，另亦受到競爭對手增加打折促銷活動影響。

亞洲及北美洲的業績受到多項不利因素影響，銷售淨額分別下降3.6%及1.2%；歐洲及拉丁美洲的銷售淨額分別增長3.1%及17%。

去年集團毛利率60%，增加0.7個百分點，受惠核心新秀麗、TUMI及American Tourister品牌的毛利率提高，及對促銷折扣的持續嚴格控制。

首季銷售料中低個位數跌 集團指，宏觀經濟前景仍不明朗，影響消費者情緒，故今年第一季度按不變匯率基準計算的銷售淨額，預期將按年出現中低個位數的下滑，銷售淨額增長趨勢預期於年內將有所改善，並相信其在新穎且令人興奮的產品、品牌升級，以及擴展渠道與產品類別方面的投入將推動長遠增長。