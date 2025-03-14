富途上季列帳純利倍增

於美國納斯達克交易所上市的富途控股（美股︰FUTU）公布，截至去年底止一季收入達到44.32億元，按年升86.77%；列帳純利按年增長1.13倍至18.71億元；而按非公認會計準則（Non-GAAP）計算的經調整淨利潤則按年升1.05倍，達到19.52億元。

惠理資管規模減8% 業績公告提到，富途於上季在香港的市場佔有率突破50%，意味「每兩位香港成年人就有一位使用富途」。香港客戶的質素不斷提升，年底客戶平均資產創新高。隨着金融市場再次活躍，上季富途全球交易額創下新高，達到2.89萬億元，按年增長2.01倍；其中，港股交易額達到7,545億元，美股為2.08萬億元。

主席林向紅於業績報告寫道，貿易摩擦、地緣衝突和科技創新等多重因素交織，推動全球經濟格局重塑。然而，集團仍對亞洲財富管理行業長遠前景保持審慎樂觀，中國財富管理行業正進入一個大幅增長的新時代，憑藉香港作為資產管理樞紐的獨特地位，已作好充分準備。她續指，內地投資者對境外市場投資需求巨大，並正積極開拓東南亞新興市場，高淨值人群不斷增加，預計將帶動優質資產與財富管理服務需求攀升。