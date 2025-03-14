中銀航空租賃全年盈利漲兩成

期內，經營收入及其他收入總額按年增加3.89%至25.57億美元；融資租賃利息收入飆至2.16億美元，按年升2.14倍，主要受去年新飛機交付、融資租賃租金收益率由2023年的6.6%上升至7.2%。同時，該企亦向航空公司、投資者等不同買家出售29架飛機，飛機銷售的稅前利潤增長51%，達1.18億美元，銷售利潤率為11%。不過，主要飛機供應商出現生產問題及勞工行動，加上各業務合作夥伴持續面臨引擎及供應鏈問題，去年的資本支出受到不利影響。