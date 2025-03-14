中銀航空租賃全年盈利漲兩成
中銀航空租賃(02588)公布，截至去年底止年度純利增加20.9%至9.23億美元；核心稅後淨利潤亦增15.72%至6.33億美元，又指滯留在俄羅斯的飛機持續回收，全額收回2022年涉俄減記；宣派末期股息每股26.7美仙，全年計共派46.58美仙。
期內，經營收入及其他收入總額按年增加3.89%至25.57億美元；融資租賃利息收入飆至2.16億美元，按年升2.14倍，主要受去年新飛機交付、融資租賃租金收益率由2023年的6.6%上升至7.2%。同時，該企亦向航空公司、投資者等不同買家出售29架飛機，飛機銷售的稅前利潤增長51%，達1.18億美元，銷售利潤率為11%。不過，主要飛機供應商出現生產問題及勞工行動，加上各業務合作夥伴持續面臨引擎及供應鏈問題，去年的資本支出受到不利影響。
截至去年末，中銀航賃機隊加權平均機齡為5年，加權平均剩餘租期為7.9年，經營性租賃機隊的評估價值比其帳面價值高出15%或26億美元。
越秀交通溢利縮14%減派息
同日公布業績的越秀交通基建(01052)，去年錄得收入38.67億元（人民幣‧下同），按年下降2.51%；股東應佔盈利6.57億元，按年跌14.18%，末期息每股13港仙，按年減13.33%。
公司解釋，收入下降主要受內地中東部地區去年春節前後大範圍低溫雨雪冰凍天氣影響，同時7人車或以下免收通行費的節假日天數較2023年多3天。盈利下降主要由於廣州北環高速收費權於去年3月結束。
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