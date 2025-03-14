金價又破頂 投行估第三季闖3500美元

隨着特朗普堅持大打全球貿易戰，激化地緣政治緊張，避險情緒升溫有利黃金價格表現。投行麥格理最新預計，今年第三季金價或高見每安士3,500美元，而法巴料第二季可升穿3,100美元。現貨金價昨日一度高見2,960美元，升穿上一高位2,956.37美元，再創歷史新高。

麥格理分析師Marcus Garvey等在研究報告指出，此期間金價均價可能在3,150美元，預期對於美國財政赤字可能增加的擔憂，將給金價帶來進一步支持；而避險地緣政治風險，亦有助推動金價在第三季升至3,500美元，再刷新歷史紀錄。

法巴高級分析員David Wilson認為，鑑於特朗普關稅帶來經濟前景不明朗，觸發央行及投資者增持黃金，將有望帶動金價首次突破3,000美元大關，故把今年金價預測上調8%，料次季可望升穿3,100美元，惟下半年上升動力或無以為繼。

銅價年內漲一成 5個月高 另一方面，市場擔心特朗普政府對銅徵收關稅的預期，已經引發美國進口搶購潮。倫敦金屬交易所（LME）的期銅價格今年以來已累升逾一成，現處每噸9,700至9,800美元水平，乃自去年10月以來的新高，有勢挑戰一萬美元大關。花旗表示，在特朗普的銅關稅政策明朗前，全球銅市將持續緊張，預計在未來3個月內，銅價將突破一萬美元。高盛亦稱，到第三季末，銅價上漲將使美國銅庫存從目前的9.5萬噸激增到至少30萬至40萬噸，佔全球報告庫存的45至60%，預估在美國囤貨潮，或引爆全球銅庫存危機。

油價方面，美銀稱，因應貿易戰背景下，宏觀經濟下行風險增加，以及石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）將於4月起增產，相應將今年布蘭特原油價格預測從每桶75美元降至70美元，明年預測維持為每桶73美元，預期今年全球石油市場供過於求的規模將擴大至每天32萬桶（原先料每日供應過剩僅10萬桶），但相信OPEC+不太可能打價格戰。

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