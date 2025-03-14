東方海外年賺201億

單計下半年，東方海外收入為60.56億美元，按年升59.24%，其中亞洲地區收入達49.43億美元，按年飆75.81%，純利更暴漲6.29倍至17.44億美元，儼如疫情期間供應鏈大兜亂所見的榮景。

如是者，公司末期息每股1.32美元，按年飆8.1倍，全年每股派息多達1.95美元，不用派發特別息亦能使派息比率達到2023年度的50%。

廠商避關稅提前出貨 業績公告表明，去年業績「受到美國政府即將出台的關稅政策影響」，下半年美國東岸及附近海灣沿岸潛在罷工、中國農曆新年前貨量飆升，令市場「淡季不淡」，對沖眾多航運公司殺入跨太平洋航線、加劇市場競爭，拖累運價有所回調的影響。

此外，去年發達經濟體進口需求良好，新興市場貿易規模增長迅速。紅海局勢對集裝箱航運市場的影響貫穿2024年全年，儘管繞道好望角吸收了部分運力，緩解運力供過於求的憂慮，但初期船期不穩和惡劣天氣擾亂港口營運，觸發客戶提前出貨，反過來加劇供應鏈緊張局面。

放榜前摩通削目標價 不過，東方海外放榜前先被投行摩根大通削目標價9.35%至155元，股價低收2.08%，報112.8元。摩通指，航運業正面臨地緣政治緊張及市場不確定性等多重挑戰，一旦以色列繼續截斷援助加沙，也門胡塞武裝恐恢復攻擊駛經紅海船隻，主要航運路線會繼續遠離紅海。

業內專家預測，蘇彝士運河重新開放可能至少被延遲到今年10月，同時美國對外貿易仍有變數，新政府打關稅戰、對中國海上活動的調查或會加劇供應鏈挑戰。

東方海外不排除紅海事件緩和會使運費會回歸正常，並提到隨着新船交付，尤其是當蘇彝士運河恢復通航，運力過剩問題將會呈現，擬透過更高效的船舶利用和成本控制等應對挑戰。

公司又稱，地緣政治和貿易格局的演變將加大供應鏈管理的難度，國家或地區間經濟發展不平衡，結構性風險顯現等，將給需求帶來一些不確定性，但現有環保法規要求也有不同程度的收緊，或局部抵銷運力供應之影響。

東方海外2024年業績摘要