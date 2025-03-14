南韓央行憂貿戰延長 累資本外流匯率波動

南韓央行警告，美國總統特朗普不斷升級的貿易戰可能較預期持續更長時間，不僅增加資本外流風險，還加劇韓圜匯率波動，並直言美國近日針對鋼鋁進口的全面性關稅，將會對南韓經濟增長和通脹帶來壓力。

韓央行在貨幣政策報告表示，中美兩大全球經濟體的貿易戰有升級可能，而考慮到韓圜極容易受人民幣和美元的影響，所以韓圜兌每美元的波動也顯著增加。此外，該央行提及，關稅政策預期將會減少南韓對美國以及其他國家的出口，導致全球貿易放緩以及貿易環境不確定增加，削弱投資者信心。

至於關稅戰2.0開打之際，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇稱，該國不會姑息任何試圖利用新加坡規避其他國家出口管制的商業行為，也會與合作夥伴共同努力，依據新加坡法律處理相關事件。

日本或5月討論加息 另市場對年內日本加息的預期繼續升溫，日圓兌每美元繼續走強，昨日在147至148水平上落，折合每百日圓兌港元在5.23至5.26。央行行長植田和男對當地消費前景也看法樂觀，重申央行對縮減資產負債表的決心，指目前日本貨幣基礎和資產負債表規模過大，是縮表的重要原因。

消息則指，日央行下周議息將按兵不動，而考慮到通脹以及美國貿易政策所引發的市場波動，或最早在5月再次討論加息。日本股市昨日先升後回，日經平均指數收跌29點或0.08%，報36,790點。