瑞銀轉軚估美元今年偏軟

美匯指數顯著回落，昨日繼續於103水平徘徊。投行瑞銀發表展望，預期美元今年將會轉弱，扭轉兩個月前看升的預測，並料歐元、英鎊及日圓將會轉強。

該行將今年底歐元兌美元匯率的預測上調至1.12，此前一度預計為跌破平價。另英鎊兌美元預測由1.18上調至1.3，日圓兌每美元則由150調升至140。周四歐元和英鎊分別高見1.0897和1.2973，折合兌港元見8.46和10.08。

法國央行最新因應全球貿易戰，將今年經濟增長由去年12月預測的0.9%降至0.7%，是新冠疫情以來最弱增長，明年經濟預測則下調0.1個百分點至1.2%，估計美國實施各類關稅將拖低法國今年經濟增長0.1個百分點。

加拿大減息0.25厘 另市場聚焦卡尼接替杜魯多出任加拿大總理之際，當地央行率先宣布下調基準利率0.25厘，至2.75厘，是自2022年9月以來最低水平。行長麥克勒姆警告，今年當地經濟或因貿易戰面臨風險，同時加元貶值令進口商品成本增加，消費需求疲弱將導致未來幾個月失業率上升。

此外，英國皇家特許測量師學會（RICS）的全國新買家詢盤指標，降至2023年11月以來最低水平，而倫敦的房地產交易及需求跌幅均大，料未來3個月繼續跑輸英國其他地區。