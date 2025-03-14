關稅難礙全球貿易增

特政策損人害己 上台後身家縮187億 美國總統特朗普上台後的一系列政策，不僅使美國經濟前景受到質疑、股市大跌，其個人財富亦同樣受到影響。《福布斯》統計顯示，特朗普的個人財富自他1月中旬正式就任總統以來累計減少24億美元（約187億港元），至46億美元，相當於減少三分之一。不過，儘管他不斷用關稅威脅其他國家，物流公司DHL估計，2024到2029年期間，全球貨運貿易量年均複合增長率仍達3.1%，換言之美國開始加徵關稅阻不了全球貿易繼續增長。

事實上，特朗普的一系列關稅政策，不斷受到市場的質疑，包括認為這些政策會推高美國通脹，拖累經濟增長。

除了特朗普本人財富因為其持有的社交媒體企業—特朗普媒體科技（Trump Media & Technology Group，簡稱TMTG）股價持續下跌，其親信馬斯克（Elon Musk）旗下公司特斯拉（Tesla）同樣股價暴瀉，由去年中的高位488.54美元一直跌到「腰斬」，截至周三收市不足250美元。

DHL料今年貿易量升3.5% 與此同時，美國政府的財政赤字也進一步擴大。以財政年度計，於截至2月為止的首5個月內，美國聯邦政府預算赤字已突破1.14萬億美元，按年擴大38%；單計2月份赤字亦達到3,070億美元，按年擴大3.63%。換言之，特朗普一直稱要削減政府開支，成效恐怕要更長的時間才能反映。

特朗普亦經常將關稅的作用誇大，根據DHL與紐約大學斯特恩商學院的報告，全球貿易增長「展現出驚人的韌性」，料今年貿易量會增長3.55%，明年續增長3.26%。不過，從中長期來看，貿易增長確實有放緩的勢頭。報告更指出一點，儘管中美之間的貿易額有所下跌，但透過第三國的「間接貿易」，仍然維持着中美這兩大經濟體之間的緊密聯繫。

從地緣貿易的角度看來，貿易全球化依然持續。DHL的報告指出，全球貨物平均運輸距離於2024年首3季初次突破5,000公里，意味着貨物運輸的距離愈來愈遠，跟近年興起的「近岸外判」（Near-shoring）潮流相悖，反映目前多數供應鏈仍要依賴遠距離貿易。「近岸外判」是指將生產基地搬到最終銷售市場附近，而不是在中國等「世界工廠」集中生產。

姆紐欽：市場反應過度 對於近期外界對特朗普種種政策提出的質疑以及股市的調整，於特朗普1.0期間擔任美國財長的對沖基金經理姆紐欽表示，市場實在是「反應過度」，又指美國經濟未面臨衰退風險，甚至駁斥了另一位前財長薩默斯關於「衰退風險達到50%」的觀點。姆紐欽認為，美股回調是自然現象，又指自己當初擔任財長時，也沒有過於關注股市波動。

全球貿易量增長率