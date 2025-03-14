交銀國際：內房本月小陽春可期
交銀國際發表報告，上月多數國企及部分民企的賣樓銷售額按年增速已由負轉正，可是多數民企仍未走出跌軌。現時傳統淡季影響尚未出清，但去年基數已低，本月仍有望「小陽春」，但應持續關注各線城市之間、國企與民企間的分化。
世茂境外債重組獲高院批准
融信服務(02207)私有化計劃已於開曼群島時間3月12日在法院聆訊中獲批准，預期當地時間今日生效，聯交所亦已批准公司股份自3月18日下午4時起撤銷上市地位。
順豐房託去年可派收入升1.9%
順豐房託去年錄列帳虧損2.94億元，按年盈轉虧，主要是6.14億元的投資物業公允價值虧損所致，4項物業俱見估值下跌，原因是市場租金下跌，其中湖南長沙、廣東佛山、安徽蕪湖估值縮水介乎16.4至22.4%，而青衣物業估值減6.1%。
儘管物流倉庫需求會持續增長、跨境電商擴展迅速，但公司對未來一年前景偏向審慎，並認為近年過剩供應消化需時，幸新供應量增長已於去年下半年開始放緩。
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