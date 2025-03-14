交銀國際：內房本月小陽春可期

交銀國際發表報告，上月多數國企及部分民企的賣樓銷售額按年增速已由負轉正，可是多數民企仍未走出跌軌。現時傳統淡季影響尚未出清，但去年基數已低，本月仍有望「小陽春」，但應持續關注各線城市之間、國企與民企間的分化。