人行擇機降準減息 支持科技投融資

中國人民銀行黨委昨日召開擴大會議，重申今年要實施適度寬鬆的貨幣政策，「擇機降準降息」，多管齊下保持流動性充裕；同時會研究創設新的結構性貨幣政策工具，重點支持科技創新領域的投融資、促進消費和穩定外貿。此外，要維護金融市場穩定，繼續做好金融支持融資平台債務風險化解工作，並且完善房地產金融宏觀審慎管理，健全房地產金融制度。

開展359億7天期逆回購 人民幣方面，則強調要「強化預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，「穩（定）慎（重）」地推進人民幣國際化，堅決維護國家金融安全。

人行昨日再做359億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，利率維持1.5厘，對沖到期量後又再淨回籠686億元，連續9日淨回籠。在岸人民幣昨日收報7.2427兌每美元，按日升18點子；離岸人民幣則曾升至7.2303，其後回落至7.2483。

藍思科技擬發H股港上市 內地股市表現偏軟，滬綜指昨跌0.39%，收報3,358點；深成指跌0.99%，收報10,736點；深圳創業板指數跌1.15%，收報2,166點。深創板公司藍思科技擬發行H股來港上市，以吸引國際長線資金，但股價昨瀉8.16%。滬深兩市總成交額約1.6萬億元。

內媒指出，截至周三收市，A股融資（孖展）餘額升至1.92萬億元以上，創2015年8月以來的歷史高位，連續3日企穩於1.9萬億元以上，跟當年不同的是，資金本次主要傾注於科技股。

另外，內媒刊登財政部長藍佛安去年底在全國財政工作會議的講話，說今年要實施更加積極的財政政策，「大力提振消費……支持現代化產業體系建設……支持保障和改善民生」，以及「多渠道增加居民收入，適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準」；亦要加強財政與貨幣政策的配合，以政府投資有效帶動更多社會投資。然而，政府同時要「時刻繃緊過緊日子這根弦……集中財力辦好大事要事。」