華科企提速部署AI應用

阿里股價昨收跌2.44%，報131.5元。集團指，「新夸克」基於阿里通義的推理及多模態大模型，全面升級為一個無邊界的「AI超級框」，為兩億用戶帶來全新的AI體驗，而「新夸克」可以在AI搜索、AI寫作、AI生圖、學術研究、AI搜題、AI健康問答、旅行計劃等不同場景下解答問題並執行任務。

騰訊傳購數十億H20晶片 據報，自3月6日發布以來，通義千問QwQ-32B穩居全球最大AI開源社區Hugging Face趨勢榜榜首，多家海外AI平台宣布接入，包括SambaNova Systems、SGlang、Ollama、CAMEL-AI、OpenReuter等。至今，阿里通義團隊已開源大語言模型千問Qwen及視覺生成模型萬相Wan兩大系列共計200餘款模型，而通義千問Qwen的衍生模型數已超過10萬個，超越Llama模型系列，成為全球第一開源大模型。

華為方面，有傳下周不僅發布捲軸屏幕手機，也推出支援端側DeepSeek大模型的擎雲商用個人電腦（PC）新產品，包括首款搭載自家「鯤鵬CPU」及鴻蒙系統的AI手提電腦。集團常務董事余承東又提及，問界M9 2025款及問界M8訂單遠超預期，其中問界M9一周預訂量逾3萬輛，問界M8一周預訂量超過5.8萬輛。

此外，內媒報道，在美國上市的中概股、自動駕駛初創小馬智行，正式開通北京南站往返北京亦莊的自動駕駛的士（Robotaxi）服務，接送站服務時段為早上10時至下午4時，是北京市區首次開放火車站場景的自動駕駛出行服務。

他表示，由今年至2027年將是內地汽車行業「最捲的3年」，惟都是小鵬汽車最關鍵、最有機遇的3年，希望在這3年內，一要做好短長板的組合，二要把規模銷售做好，而且還是有品質的規模銷售。小鵬股價昨逆市升0.26%，報95.5元。

內地科企多個AI大模型功能大比併