恒指連跌5日 北水掃貨勁縮七成九

港股連跌5個交易日，恒生指數昨日跌137點，南下「北水」淨流入54.66億元，惟規模按日大減79.14%，全日成交按日再縮減16.04%至2,338.97億元。瑞銀重申，偏好A股而非H股，因為A股應會持續受益於內地流動性改善、強有力的監管支持，以及宏觀環境的改善。

瑞銀偏好A股多過H 恒指輕微高開16點，一度升112點，不過其後掉頭向下，最多瀉401點，收市報23,462點。國企指數挫41點或0.48%，報8,640點；科技指數跌97點或1.67%，收報5,747點。

瑞銀指出，3月至今，H股相對於A股和美股的超額收益達到過去10年來的最高水平，歷史上H股跑贏A股和美股的概率為25%。鑑於這種超額收益，H股的估值已不再便宜，國指目前的交易價格高於歷史平均水平。

瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東表示，中國經濟經已觸底，一、二線城市內房市場亦開始改善，加上內地未來將迎來更多政府刺激措施，相信中資股最壞時間已過，今輪由科技股推動的升浪仍有上漲空間，惟升勢未必如早前般急速。

陳氏指出，隨着中資股的主要板塊估值已經回到長期平均值，下一階段的升勢需看在人工智能（AI）會否繼續出現令人振奮的相關應用，以及企業盈利能否繼續維持目前的健康勢頭。