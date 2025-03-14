滙控擬與投資銀行家簽短約 續精簡架構
滙豐控股(00005)行政總裁艾橋智上場後「集中精力辦大事」，擬裁減英國和歐美投行業務。消息指，被「祭旗」的投資銀行家獲得3至6個月的短期留用協議，以完成歐洲、亞洲和美洲的工作，同時會削減多個市場的副主席職位，暫未清楚受影響人數。
渣打高管訪港傾機遇
滙控表示，仍致力支援全球客戶，但為繼續專注可以擁有明顯競爭優勢的產品和地區，集團正在邁向更精簡的新架構。之前亦有傳亞洲一些規模較小的市場，其主管得肩負更多職責。
同樣重視亞洲的同業渣打集團(02888)，主席韋浩思、行政總裁溫拓思、財務總監杜智高等管理團隊，本周聯同國際諮詢委員會訪港，進行一連串會議及活動，深入討論集團未來全球策略，以及香港和大灣區的增長引擎和市場趨勢，凸顯香港市場對集團的策略性重要地位，亦就創新科技及區域發展等重要機遇展開討論。
溫拓思表示，很高興今次聚首香港與客戶、同事及不同持份者會面，探討作為一間跨境銀行，為富裕客戶服務的頂尖財富管理團隊未來有何機遇。現時經濟和地緣政治局勢正迅速轉變且日益複雜，渣打會繼續善用香港作為連接內地與國際市場的「超級聯繫人」、區內主要資產及財富管理中心的獨特優勢——協助客戶把握機遇。
滙控股價昨曾蒸發盤中全部升幅，收市則升0.7%，報85.65元；反觀渣打表現較為堅挺，高收2.02%，報115.8元。
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