4大內銀傳奉命救 新世界逆市揚

投管公司擬折讓價購債 外媒報道，美國另類投資管理公司Ares Management Corp.近周至少與兩家銀行接洽，計劃以折讓價購入新世界發展的部分債券，同時希望參與該公司正進行的再融資活動；又指Ares未具體說明折讓幅度或金額，該兩家銀行亦興趣不大，暫不清楚Ares所提出的要求。

據報，內地政府官員已與新世界主席鄭家純會談，敦促他避免新世界進行債務重組，擔心此舉將加劇房地產行業低迷，在金融市場引發骨牌效應。

早前有消息指，內地當局鼓勵中資銀行貸款方繼續支持新世界及其控股股東家族，並要求銀行同意新世界正推進的再融資提議。新世界上月中向銀行提交再融資建議，尋求把今、明兩年到期的全部無抵押貸款，轉換為600億元的3年期抵押貸款，並以近1,200億元的抵押品作為擔保，希望在上半年內完成；不久新世界又提議額外提供38億美元（約296.4億港元）物業作抵押品，為2027年及往後到期的銀行貸款再融資。

不過，據說債券持有人對此做法有意見，擔心一旦日後新世界再尋求將債券延期或債務重組，則離岸美元債權人可獲分配的資產所剩不多，故要求新世界母企周大福企業出手救助的聲音也愈來愈大。