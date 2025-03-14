產經

4大內銀傳奉命救 新世界逆市揚

新世界的債務問題受到關注。 新世界的債務問題受到關注。
新世界的債務問題受到關注。
新世界發展(00017)債務問題備受關注，市場消息指，有投資管理公司擬購入該企的債券；同時，內地監管機構擬要求4大內銀力撐新世界化解債務危機。新世界股價昨逆市曾升約3.7%，高見5.37元，收市報5.24元，升1.15%，成交1.09億元。
投管公司擬折讓價購債
外媒報道，美國另類投資管理公司Ares Management Corp.近周至少與兩家銀行接洽，計劃以折讓價購入新世界發展的部分債券，同時希望參與該公司正進行的再融資活動；又指Ares未具體說明折讓幅度或金額，該兩家銀行亦興趣不大，暫不清楚Ares所提出的要求。
官員據報促避免債務重組
另邊廂，繼傳出香港金融管理局協調各銀行向新世界提供財務支持後，有媒體報道，信貸情報與資料供應商Octus引述消息指，內地監管機構上月召開會議，要求4大國有銀行──建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)及中國銀行(03988)維持對新世界的現有信貸額度，並尋找向新世界提供額外融資的途徑，而4大內銀現正查核目前對新世界的風險敞口，並評估敞口可能增加的後果。
據報，內地政府官員已與新世界主席鄭家純會談，敦促他避免新世界進行債務重組，擔心此舉將加劇房地產行業低迷，在金融市場引發骨牌效應。
早前有消息指，內地當局鼓勵中資銀行貸款方繼續支持新世界及其控股股東家族，並要求銀行同意新世界正推進的再融資提議。新世界上月中向銀行提交再融資建議，尋求把今、明兩年到期的全部無抵押貸款，轉換為600億元的3年期抵押貸款，並以近1,200億元的抵押品作為擔保，希望在上半年內完成；不久新世界又提議額外提供38億美元（約296.4億港元）物業作抵押品，為2027年及往後到期的銀行貸款再融資。
不過，據說債券持有人對此做法有意見，擔心一旦日後新世界再尋求將債券延期或債務重組，則離岸美元債權人可獲分配的資產所剩不多，故要求新世界母企周大福企業出手救助的聲音也愈來愈大。
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