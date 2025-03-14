九倉全年轉蝕32億 中港售樓收入減

九龍倉集團2024年度業績摘要

期內，撇除投資公允值影響後的基礎淨盈利為27.98億元，按年下跌21.53%，主要因為內地發展物業確認入帳銷售額減少以及應佔減值撥備增加8.78%至20.18億元。

內地寫字樓需求有限 按應佔份額計算，香港發展物業收入下跌71%至3.22億元，營業盈利下跌36%至1.73億元。尚未確認入帳銷售額在年底時錄得5.01億元，公司又指，全部現有項目均按計劃進行。

內地發展物業確認入帳收入減少65%至32.1億元，營業盈利減少9%至9.3億元。管理層表示，儘管政府出台多項政策提振住宅市場和購房意欲，不過政策效果仍需時顯現，銷情仍然疲軟。寫字樓市場需求極為有限，故去庫存進度緩慢。

物流基建盈利挫16% 集團自2019年以來再無於內地購入土地，旗下活躍項目和待售存貨均有所減少，已發展和未發展存貨總計有120萬方米，包括40萬方米已落成但銷情極緩慢的非住宅物業。內地投資物業收入下跌3.91%至45.71億元，營業盈利下跌5.6%至29.83億元。

另外，九龍倉酒店收入增加1%至6.17億元，營業盈利減少90%至1,100萬元。物流基建收入下跌6.96%至22.05億元，營業盈利下跌16.66%至3.15億元。管理層表示，全球航運聯盟重組後，香港是輸家，2月香港港口貨運吞吐量未必能按年持平。

展望今年，管理層坦言，面對貿易戰等複雜形勢，集團會繼續審慎理財，同時聚焦核心競爭力以推動發展。