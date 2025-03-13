股市估市：環球股市不乏追落後題材

金融市場經常試圖快速在資產價格反映未來事件的影響，但有時或誤判影響程度，若基本因素如盈利前景仍然良好，投資者或可借助投資市場充分或過度反映風險因素時趁低吸納。美國企業盈利廣泛好轉趨勢仍在，市場對今年標普500指數每股盈利預測似乎已穩定在約每股271美元，降低業續達標難度。

記憶體領半導體業復甦 半導體記憶體市場最惡劣環境或已過，預期今年動態隨機存取記憶體（DRAM）記憶體仍供不應求，有利美國記憶體生產商股價回升。人工智能（AI）相關應用需求復甦推動下，DRAM行業的供需比率在今年或仍為負1%。分析預計，今年全球DRAM需求增速將超過供應增速，需求按年升15%，供應則按年升13.9%。

伺服器需求恢復主導整體DRAM復甦，今年伺服器DRAM需求按年或升30.4%，而DRAM混合平均售價或按年升15%，主因價格較高的DRAM和高頻寬記憶體（HBM）佔DRAM產品比例勁升，新一代HBM的平均售價對比上一代產品高達25至30%。

內地初創DeepSeek有望加速AI應用，而最近美國的社交平台龍頭亦宣布其AI模型能完成流暢自然對話，加速AI代理發展，以AI為中心的應用需求增長可續支持半導體股。

另一個今年表現遜色的市場──日本，亦可能接近觸底。東證指數（TOPIX）年初至今跌近2.7%，日經平均指數更是6個月以來首次跌穿37,000點。日股轉弱或因日股過去傾向追蹤美股趨勢，而市場對經濟指標失望以及特朗普關稅的不確定性而擔憂美國經濟前景，與美國相關的日本高科技股下跌亦有影響。

日股下半年望觸底回升 不過，日股已一定程度反映上述負面因素，壞消息或已盡出可能支持短期日股表現，而目前日股估值落後環球股市的差距亦接近歷史新高，有條件追落後。

關稅自去年中已對日股帶來負面影響，易受關稅影響的日本汽車製造股份過去一年跑輸東證指數約20%，日本的資訊科技股走勢早已與「美股七雄」脫鈎，估值似乎並沒有過高。即使關稅相關的整體風險或導致日股短期回調，往績顯示日股通常在12倍市盈率左右觸底，即東證指數可能在2,550點水平企穩，距離現價的下跌空間約5%，相信一旦特朗普政府關稅政策的整體情況在下半年明朗化，屆時日股可真正發揮上升潛力，預期東證指數有望在9月及12月分別挑戰3,000點及3,200點。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪