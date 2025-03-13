工商買賣：泰林前佐敦舖等⅔業權4800萬售

丟空約17年的前泰林無線電行彌敦道旗艦店，連同毗鄰商住樓以約4,800萬元易手，消息指有關交易涉及該批物業約三分之二業權，買家為本地資深投資者。

上述涉及的物業位於佐敦彌敦道310號及312號，其中，310號為一幢樓高6層的商住物業，地盤面積約1,830方呎，地下及一樓為非住宅用途，合共約3,047方呎，至於2樓至5樓住宅部分共約5,416方呎，全幢總實用面積共8,463方呎。另一項為毗鄰的312號美明大廈地舖及1樓全層，實用面積約1,648方呎及1,326方呎。

灣仔銀主舖低購入價64%放 另外，原由鄧成波家族持有的灣仔一籃子商用物業淪為銀主盤，並推出放售。世邦魏理仕承銀主委託代理出售灣仔道尚翹峰商業部分及地下B5號舖，意向價約1.15億元，較買入價低約64%。該批物業建築面積合共約14,787方呎，原業主早在2017年以約3.2億元購入，是次出售物業包括兩個地下入口、一至2樓、外牆B部分，以及兩個上落貨位與B5號地舖。

此外，灣仔商廈海港中心14樓07至08室以約5,000萬元登記易手，以單位面積約3,140方呎計算，成交呎價約15,924元。原業主逾18年前以每方呎約7,000元買入。美聯商業數據指，2月本港僅錄得一宗指標甲級商廈成交，是自2023年11月以來首次。