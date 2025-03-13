南首連沽6戶套3700萬
恒基地產(00012)牽頭的馬頭角南首，昨連沽6伙，共套現約3,700萬元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，最新售出單位包括天際特色戶27樓B1室，實用面積358方呎，連182方呎平台，以1,038.8萬元沽出，呎價約29,017元，成交價及呎價同創項目新高。
瓏碧柏蔚森II上調折扣
同區現樓項目減價搶客，碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，昨日修訂價單6號，將最高折扣率由21%大幅上調至44.5%。個別頂層連天台特色戶折實呎價由約18,184元起，單位為26樓A室，為實用面積354方呎一房戶，外連213方呎天台，現時折實價為643.7萬元，較一年前賣平約三成。
萬科香港的大埔上然第1期，過去6日累計接獲逾6,600張入票，按首輪發售228伙計，暫錄超額認購逾27倍，將於今日晚上8時截票。泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，昨沽6座12樓A01室頂層兩房戶，以507.61萬元成交，呎價約11,642元。
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