新盤消息：優悠台租轉售 1775萬起

再有港島物業「轉租為售」。由伍集成集團持有的港島大坑道56號優悠台，提供16伙三房單位，在收租約16年後，於昨日公布拆售，每方呎售價由約17,300元，入場費約1,775萬元。該集團預計全盤連車位售出，可套現近4億元。

集團發言人張志國表示，項目每層設4伙，單位實用面積介乎961至1,026方呎，頂層戶附設天台。最新斥資約5,000萬元翻新，昨日起出售。是次將非核心物業出售，將尋找更合適的投資機會。

首批推售8伙 仲量聯行資本市場部執行董事陳柱衡稱，首批會推售8伙，部分附連租約，將以先到先得形式出售。入場單位為G樓B室，實用面積為1,026方呎，售價約1,775萬元，呎價為17,300元。

項目現樓單位同步曝光，包括2樓C室，實用面積1,026方呎，屬三房一套間隔。客飯廳設有大玻璃窗，廚房配備電磁爐及雪櫃等家電。資料顯示，項目前稱為曼聯閣，於2000年落成，曾經易手，於2008年獲伍集成家族以1.88億元購入作長線收租。

另外，薄扶林道128號Jessville於昨日連沽3伙，包括11樓B室，實用面積1,358方呎，連同一個車位以2,675.26萬元售出，呎價19,700元。