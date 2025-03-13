豪宅市況：九龍塘洋房7年半僅升值百萬
市區豪宅承接力保持穩定，惟價格缺乏上升動力。九龍塘牛津道一號洋房以1.45億元售出，逾7年半僅升值約100萬元，料原業主需蝕使費離場。
資料顯示，項目一座雙號屋，實用面積約4,913方呎，花園約618方呎，以上述售價登記易手，成交呎價約29,514元。原業主於2017年8月於拍賣場以約1.44億元購入物業，至今升值約0.7%。
天寰7年內輸1784萬
此外，九龍區分層大價單位近期連錄虧損買賣。市場消息透露，啟德天寰天海匯1座高層四房雙套房單位，實用面積約1,190方呎，已放盤多時，近期叫價降至2,800萬元，最終以2,750萬元沽，呎價約23,109元。原業主持貨不足7年帳蝕約1,784萬元或約39.3%。
市場稱，九龍站擎天半島1座高層D室，實用面積約1,403方呎，新近以約3,700萬元獲承接，呎價約26,372元。據悉，單位2017年5月購入價約4,500萬元，不足8年貶值約800萬元，跌幅約17.8%。
太古城特色戶賣2600萬
鰂魚涌太古城罕錄大額特色戶成交，中原張光耀表示，屋苑美菊閣頂層連天台複式套三房戶，實用面積約1,280方呎，累減700萬元，以2,600萬元成交，呎價約20,313元。做價為屋苑逾兩年半新高，呎價為5個多月高位。
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