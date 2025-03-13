豪宅市況：九龍塘洋房7年半僅升值百萬

市區豪宅承接力保持穩定，惟價格缺乏上升動力。九龍塘牛津道一號洋房以1.45億元售出，逾7年半僅升值約100萬元，料原業主需蝕使費離場。

資料顯示，項目一座雙號屋，實用面積約4,913方呎，花園約618方呎，以上述售價登記易手，成交呎價約29,514元。原業主於2017年8月於拍賣場以約1.44億元購入物業，至今升值約0.7%。

天寰7年內輸1784萬

此外，九龍區分層大價單位近期連錄虧損買賣。市場消息透露，啟德天寰天海匯1座高層四房雙套房單位，實用面積約1,190方呎，已放盤多時，近期叫價降至2,800萬元，最終以2,750萬元沽，呎價約23,109元。原業主持貨不足7年帳蝕約1,784萬元或約39.3%。