銀主掟細價樓套現

緹岸開放式175萬沽破底 貶近六成 細價樓交投回升，銀主爭相低價出貨套現。屯門掃管笏緹岸約兩星期連沽5伙該類物業，其中，2期開放式戶僅以175萬元售出，再創項目新低價，約5年帳面貶值約59.3%。拍賣場上拍出多項銀主單位，包括屯門單幢私樓東威閣一房戶，僅以192萬元售出，較高位大幅跌價約111萬元。

緹岸上月底至今連錄多宗轉讓。市場消息透露，包括2期3A座一個中層P室，實用面積約223方呎，單位於2020年中以430萬元購入，去年底銀主於二手市場曾叫價200萬元放售，減價25萬元成交，呎價約7,848元，期內樓價下跌約255萬元。

同屋苑同期數另一個5A座低層一房銀主盤，實用面積約310方呎，在拍賣前售出，成交價240萬元，呎價約7,742元，單位約5年帳面貶值約52.4%。其餘3宗成交帳面貶值幅度，介乎約56至59.3%。

屯門單幢盤高位冧36% 昨日市場兩場拍賣會合共沽出5項銀主盤，忠誠拍賣售出兩伙，包括上述東威閣低層F室，實用面積約224方呎，以153萬元推拍，吸引5組買家競投，搶高約25.5%沽出，呎價約8,571元。資料顯示，一個樓層較高的同室單位，2018年售價約303萬元，最新成交跌價約36.6%。

同場推出區內雅麗花園高層C室三房戶，實用面積約805方呎，拍賣開價460萬元，經4組買家競價後，以530萬元售出，呎價約6,584元。

觀塘金龍園呎賣8681元 黃開基拍賣行同日售出3項銀主盤，包括兩項住宅。其中，觀塘金龍園低層A室，實用面積約576方呎，連車位開價438萬元，搶高至500萬元拍出，呎價約8,681元。北角城市花園4座中層D室，實用面積約1,226方呎，承價至1,426萬元售出，高開價約246萬元，呎價約11,631元。

此外，業主為求出貨，寧願蝕讓離場。祥益黃文樂表示，屯門御半山2B座中層A室兩房戶，實用面積約454方呎，放盤僅約3日，減價至515萬元售出，呎價約11,344元，約5年帳面虧蝕約189.7萬元，貶值約26.9%。

縉誠地產鄧錦雄稱，深井麗都花園2座中層H室，實用面積約579方呎，放盤約一星期，減價28萬元，獲租客以470萬元購入，呎價約8,117元，約8年帳蝕70萬元。

最新銀主盤成交個案